Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ağustos 2024 18:43
lojman tahsisi
merhaba çalıştığım okulun ayri binasi yok, bu yuzden bir lisenin icindeyiz. bu lisenin de lojmani var. simdi ben bu lojman icin başvurdum. o liseden bir hoca da basvurmus sanırım. boyle durumlarda öncelik okula göre mi oluyor yoksa hizmet puanin vs gibi şeylere mi bakiliyor. bilgisi olan var mi?

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