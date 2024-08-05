lojman tahsisi

merhaba çalıştığım okulun ayri binasi yok, bu yuzden bir lisenin icindeyiz. bu lisenin de lojmani var. simdi ben bu lojman icin başvurdum. o liseden bir hoca da basvurmus sanırım. boyle durumlarda öncelik okula göre mi oluyor yoksa hizmet puanin vs gibi şeylere mi bakiliyor. bilgisi olan var mi?

merhaba çalıştığım okulun ayri binasi yok, bu yuzden bir lisenin icindeyiz. bu lisenin de lojmani var. simdi ben bu lojman icin başvurdum. o liseden bir hoca da basvurmus sanırım. boyle durumlarda öncelik okula göre mi oluyor yoksa hizmet puanin vs gibi şeylere mi bakiliyor. bilgisi olan var mi?