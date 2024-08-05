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Editörler : supporters.


05 Ağustos 2024 19:57
Temu alışverişi hakkında

Merhaba,

Uzun zamandır alışveriş yaptığım temu 3000tl alışveriş kuponunu kaldırdı. Sizlere vereceğim kupon ile 3000tl alışverişe 900tl kupon + 300 tl cashback verilecektir. Detay için öm yada 5385473112 nolu whatsapp ile ulaşabilirsiniz.

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