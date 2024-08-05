Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2024 21:32
4b sözleşmeli personelin maaşı artar mı
yds sınavı ya da yüksek lisans veya başka şekilde 4b büro personelinin maaşı artar mı

Umut0621
Genel Müdür
05 Ağustos 2024 22:38
hayır
Toplam 1 mesaj

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