Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 22:17
İcra bilgisi olan
kardeşimin 2 adet icralık dosyası kaldı 1/4 maaş kesintisi uygulanıyor yapı kredi bankasından ikinci dosyası Vakıfbank maaş bankası İcra işlemleri için benim bildiğim sıraya girer ama maaşına EFT transfer engeli koyması mümkünmü bilen varsa burdan sorayım dedim yoksa bi avukata filan danışıcaz tşkler

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