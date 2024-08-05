Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 22:46
Eğitim nedeniyle il içi atama

Doğu da küçük bir ilçede görev yapıyorum bu sene üniversite tercihi yaptım ve örgün okumayı düşünüyorum yerleştirme tercihleri açıklandıktan sonra merkeze geçmek için dilekçe versem kabul olur mu bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

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