il içi atama

Doğu da küçük bir ilçede görev yapıyorum bu sene üniversite tercihi yaptım ve örgün okumayı düşünüyorum yerleştirme tercihleri açıklandıktan sonra merkeze geçmek için dilekçe versem kabul olur mu bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

Doğu da küçük bir ilçede görev yapıyorum bu sene üniversite tercihi yaptım ve örgün okumayı düşünüyorum yerleştirme tercihleri açıklandıktan sonra merkeze geçmek için dilekçe versem kabul olur mu bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.