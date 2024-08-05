Sağlık Daireden kimse var mı?

2015 yılı 7. Ayında Anksiyete teşhisi ile tabancayı teslim edip 3 gün Psikiyatri servisinde yattım. Hastaneden taburcu oldum ertesi gün Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu aldırdılar. O dönemki yönetmeliğe göre B-2 diliminde olduğum yazıyor raporda. B dilimi aktif, silahlı, resmi görev yapamaz diyordu yönetmelik. 2 ay sonra Sağlık Daire aktif, silahlı görev yapabilir diye yazı yazdı ve tabancayı aldım. Sormak istediğim; idare iyileştiğime dair Son Durum Belirtir Kurul Raporu aldırması gerekmezmiydi? Sağlık Daire tamamen kendi insiyatifiyle, 3 gün Psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören birine, 2 ay geçmeden ve hiçbir yeni rapor aldırmadan aktif görev yapar veya yapamaz diyebilir mi?

2015 yılı 7. Ayında Anksiyete teşhisi ile tabancayı teslim edip 3 gün Psikiyatri servisinde yattım. Hastaneden taburcu oldum ertesi gün Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu aldırdılar. O dönemki yönetmeliğe göre B-2 diliminde olduğum yazıyor raporda. B dilimi aktif, silahlı, resmi görev yapamaz diyordu yönetmelik. 2 ay sonra Sağlık Daire aktif, silahlı görev yapabilir diye yazı yazdı ve tabancayı aldım. Sormak istediğim; idare iyileştiğime dair Son Durum Belirtir Kurul Raporu aldırması gerekmezmiydi? Sağlık Daire tamamen kendi insiyatifiyle, 3 gün Psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören birine, 2 ay geçmeden ve hiçbir yeni rapor aldırmadan aktif görev yapar veya yapamaz diyebilir mi?