Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 23:29
Sağlık Daireden kimse var mı?
2015 yılı 7. Ayında Anksiyete teşhisi ile tabancayı teslim edip 3 gün Psikiyatri servisinde yattım. Hastaneden taburcu oldum ertesi gün Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu aldırdılar. O dönemki yönetmeliğe göre B-2 diliminde olduğum yazıyor raporda. B dilimi aktif, silahlı, resmi görev yapamaz diyordu yönetmelik. 2 ay sonra Sağlık Daire aktif, silahlı görev yapabilir diye yazı yazdı ve tabancayı aldım. Sormak istediğim; idare iyileştiğime dair Son Durum Belirtir Kurul Raporu aldırması gerekmezmiydi? Sağlık Daire tamamen kendi insiyatifiyle, 3 gün Psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören birine, 2 ay geçmeden ve hiçbir yeni rapor aldırmadan aktif görev yapar veya yapamaz diyebilir mi?

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