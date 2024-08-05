Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Ağustos 2024 23:52
Tayin Sonrası Mebbis Okul Değişikliği
Tayin olduktan sonra ilçe mem çıkış yaptıklarını söyledi, sonrasında yeni tayin olduğum yerde okul müdürü mü yoksa ilçe mem mi tanımlama yapıyor, süreç nasıldır ?

kayserili380383
Aday Memur
06 Ağustos 2024 00:10
Okul başlama yazısı yazar.İlce milli eğitim başlatır genelde.Bazi ilçelerde okulda bu yetki verilebiliyor.
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