Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ağustos 2024 23:56
Dilim rapor
İyi akşamlar Romotizma ile ilgili rahatsızlığım(Anklizon Spondilit) sebebiyle dilim bildirimi için kendi isteğimle hastaneye sevk edildim Dilim belirtecek olan romatolojş doktoru 6 ay tedavi sürecine alıp ondan sonra dilimini belirtirim. şimdi yazamam öyle bi dilim dedi. Bu ne ben anlamadım arkadaşlar 6 ay bekleyecekmişim şimdi vereceği ilaçları kullanıp Öyle bi hakkı var mı doktorun Ben bu tanıyı almışım bu rahatsızlığın sabit be geçecek bi rahatsızlık değil Kalıcı bi hastalık Daha kötüye gider ama gerileme diye durumu yok hastalığın

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