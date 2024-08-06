Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2024 00:21
Eş Durumu Tayini

Ben ilk önce engellilik durumu tayini yapacağım sonra evlendikten sonra hemen eş durumu tayini veriliyor mu

Birde ikimiz memuruz

Ben kadrolu o sözleşmeli. Farkli bakanlıktayiz nasıl bir yol izleniyor?

Eşin oturduğu yerin ikametgaha yakın bir kuruma mu veriliyor?

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