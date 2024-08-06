Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ağustos 2024 00:55
Öğretmenin tüm sınıfa kitap aldırması suç mu?

Ders kitabı olmayan bir dersin öğretmeni, tüm sınıfa özel bir yayınevinden kitap aldırsa, öğrencilerden para toplasa, bu suç mudur?

Kitap alınmazsa, dersi kitapsız işlemek zorunda öğretmen.


kayserili380383
Aday Memur
06 Ağustos 2024 01:13
Veli misiniz, öğretmen mi anlayamadım,
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenim ve Tıbbi sekreterlik okumak istiyorumSınıf öğretmenliği göz kusuru şartı nedir?Yeni kayıt olan öğrenci parasıİl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Eş tayini geriden gelen sigortaÖğretmen oluncaİstanbul MTSK KursuMüdür yardımcılığından istifa edip öğretmenliğe geçmek2024 il emriYetersiz görülen öğretmenin akademiye gitme saçmalığı

Sözlük

sözlüğe geri dönmek 4 uyku ilacı 2 şu an çalan şarkı 2 kedi 3 yükseklik korkusu 1 sözlükte tanımlama zorunluluğun artık olmaması 4 Zumba 1 sözlüğe geri dönmenin şerefine 2 kira fiyatları 1 öğle yemeğine eve gitmek 1

Son Haberler

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği YayımlandıİDDK, aile sağlığı merkezlerinde check-up yapılmasını hukuka uygun buldu6 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları100.000 TL 3 Ay Ertelemeli Kredi!Süper Lig başlıyor: 14 takım aynı teknik direktörle başlıyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?