KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Ağustos 2024 02:05
TEİAŞ MEMUR ALIMI ELEKTRONİK
Merhaba Arkadaşlar KPSS 60 puan üzerinden Teiaş tekniker alımı yapıcak iş gorev tanımı hakkında bilgisi olan yada çalışan birisi yakınınız olan var mi ?

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