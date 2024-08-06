güvenlik soruşturması 4 aydan fazla süren geriye dönük ücreti alabilir mi?

meraba güvenlik soruşturması 4 aydan fazla sürdü kaç kişiden duydum dava açarak geçen aylardaki maaşları tahsis ediliyor diye bu konuda bilgisi olan var mı?

meraba güvenlik soruşturması 4 aydan fazla sürdü kaç kişiden duydum dava açarak geçen aylardaki maaşları tahsis ediliyor diye bu konuda bilgisi olan var mı?