Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2024 08:05
güvenlik soruşturması 4 aydan fazla süren geriye dönük ücreti alabilir mi?
meraba güvenlik soruşturması 4 aydan fazla sürdü kaç kişiden duydum dava açarak geçen aylardaki maaşları tahsis ediliyor diye bu konuda bilgisi olan var mı?

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Sözlük

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