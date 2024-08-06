Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2024 09:09
Aile Sağlığı Merkezi Geçiş

Merhaba arkadaşlar bir sorum olacaktı ben aile sağlığına geçiş için il müdürlüğüne dilekçe verdim hastahane muvafakatnamemi verdi doktor ile imzaları da attık ama sağlık bakanlığının sisteminde hata çıkıyormuş benlik ve ya müdürlüğe ait bir problem olmadığını söylediler bakanlığın bilgi işleminin düzeltmesi gerekiyormuş bu durum ile ilgili başka sorun yaşayan var mıdır bu ara geçişlerde ?

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