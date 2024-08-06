Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2024 10:00
Yurt dışına dil okuluyla yerleşmeyi düşünüyorum ancak sözleşmeli büro personeli olarak bulunuyorum,

Ben şuan sözleşmeli büro personeliyim yani 3 yıl daha var kadroya geçmem.

vize görüşmesine gittiğimde memurum diyebilir miyim yoksa sözleşmeli büro personeli mi demem gerekiyor ?

ben de şuan memur sayılmaz mıyım yani ?

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