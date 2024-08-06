Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Ağustos 2024 10:38
657 den KİT'e geçiş (DMO)

Arkadaşlar merhaba,

Şu an 657 aday memurum. 2024/1 merkezi alım ile DMO memurluk kazandım. İki kurumda da benzer işi yapacağım ikisi de yaşadığım şehirde. Aklıma takılan ise 657 mi daha iyi yoksa KİT olarak DMO mu? Maaş DMO da daha fazla tabi ama bu benim için önemli değil. Bir kadın olarak geleceği de düşünürsek hangi koşul daha iyi olur bunu anlamaya çalışıyorum. Bilgisi ve önerisi olanlar yazarsa çok sevinirim.


kitbm
Aday Memur
06 Ağustos 2024 10:44

Benim gözlemlediğim bayanlar için 657 kurumu veya bakanlıklar KİT lere göre daha rahat oluyor.


bensimurg
Aday Memur
06 Ağustos 2024 10:49

iş açısından mı böyle söylüyorsunuz?

kitbm, Bugün

Benim gözlemlediğim bayanlar için 657 kurumu veya bakanlıklar KİT lere göre daha rahat oluyor.


kitbm
Aday Memur
06 Ağustos 2024 10:54

Evet. KİT ler yarı özel gibi daha yoğun oluyor. Atandığınız yere gitseniz daha verimli olur.

Bu sorgulamayı tercih vermeden yapsaydınız daha iyi olurdu.

bensimurg, 12 saat önce

iş açısından mı böyle söylüyorsunuz?


bensimurg
Aday Memur
06 Ağustos 2024 10:57

Teşekkürler.

kitbm, 12 saat önce

Evet. KİT ler yarı özel gibi daha yoğun oluyor. Atandığınız yere gitseniz daha verimli olur.

Bu sorgulamayı tercih vermeden yapsaydınız daha iyi olurdu.


rosemania
Aday Memur
06 Ağustos 2024 12:48

Kesinlikle bayanlara kit kurumu önermiyorum. Zaten kitlerin durumu belirsiz, yakinda ozerklestirme durumu olacak ve personellerini havuza aktaracaklar. 657 den kit e gecmek mantikli değil bana göre


bensimurg
Aday Memur
06 Ağustos 2024 14:14

Ben de araştırdıkça 657 bırakmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. DMO özelleşmez ama en kötü ihtimal kapanabilir onda da dediğiniz gibi havuz sistemine kalınır. Kendileri mi kurum seçeneği sunar yoksa rastgele ihtiyaç durumuna göre mi geçişler olur bilmiyorum. 657 de böyle bir risk yok en azından o yüzden maaş çok önemli gelmiyor.

rosemania, 10 saat önce

Kesinlikle bayanlara kit kurumu önermiyorum. Zaten kitlerin durumu belirsiz, yakinda ozerklestirme durumu olacak ve personellerini havuza aktaracaklar. 657 den kit e gecmek mantikli değil bana göre


rosemania
Aday Memur
06 Ağustos 2024 15:04

Özelleşme değil Özerkleşme, yönetişimsel reform yapilacak

bensimurg, 8 saat önce

Ben de araştırdıkça 657 bırakmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. DMO özelleşmez ama en kötü ihtimal kapanabilir onda da dediğiniz gibi havuz sistemine kalınır. Kendileri mi kurum seçeneği sunar yoksa rastgele ihtiyaç durumuna göre mi geçişler olur bilmiyorum. 657 de böyle bir risk yok en azından o yüzden maaş çok önemli gelmiyor.


bensimurg
Aday Memur
06 Ağustos 2024 15:31

Tüm KİT kurumları için mi yoksa belli kurumlar mı ?

rosemania, 8 saat önce

Özelleşme değil Özerkleşme, yönetişimsel reform yapilacak

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