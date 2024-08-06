Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Ağustos 2024 10:38
657den KİT'e geçiş (DMO)

Arkadaşlar merhaba,

Şu an 657 aday memurum. 2024/1 merkezi alım ile DMO memurluk kazandım. İki kurumda da benzer işi yapacağım ikisi de yaşadığım şehirde. Aklıma takılan ise 657 mi daha iyi yoksa KİT olarak DMO mu? Maaş DMO da daha fazla tabi ama bu benim için önemli değil. Bir kadın olarak geleceği de düşünürsek hangi koşul daha iyi olur bunu anlamaya çalışıyorum. Bilgisi ve önerisi olanlar yazarsa çok sevinirim.


kitbm
Aday Memur
06 Ağustos 2024 10:44

Benim gözlemlediğim bayanlar için 657 kurumu veya bakanlıklar KİT lere göre daha rahat oluyor.

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