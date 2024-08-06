Akreditasyon dayatması

Forumda sürekli aynı konular tartışılıyor. Gerçi Türk akademisinin gerçeği de bu kadro ve ünvan meseleleri. Yine de bir deneme yapıp farklı bir mevzuya parmak basmak istedim.

Malum YÖKAK üniversiteler için akredite sürecini başlattı. İleri de akredite olmayan bölümleri öğrenci vermemekle de tehdit ediyor.

Sunumlara bakarsak çok süper bir süreç. Üstelik Türkiye'ye özel olarak hem doğu hem de batı ölçütleri getirilecekmiş. Ne de olsa Türk akademisyeni sesini çıkartamayan kobay fare gibi.

Sürecin içeriğine bakıldığında idari görevlerin komisyonu adı altında öğretim elemanlarına yıkıldığını, eğitim ile ilgili istenenlerin ise ancak eğitim fakültesi akademisyenlerinin altından kalkacağı işler olduğu görülüyor. Akredite sürecine giren üniversiteler akademik çalışmalar açısından kabız olmuş durumda. Yani ya YÖKAK'ın istediğini yapacaksınız akademik çalışmalara konsantre olamıyorsunuz. Toplantılardan idareciler hariç kimse birşey anlamıyor. Bir de akredite olunca yurtdışından öğrenci akacakmış gibi bir hava yaratılıyor. Oysa gelenlerin ülkeleri belli.

Konu ile ilgili olarak sizin düşünceleriniz nedir acaba? (Telefondan yazıyorum, hatalarım olabilir)