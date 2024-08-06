Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ağustos 2024 11:20
Ayın 6 sı oldu ve yatmayan ek ders

Gerçekten bu ek ders saçmalığını anlamak mümkün değil. Devlet dahi çalıştırdığı personele hak edişinden 6 gün sonra bile ücretini ödemiyorsa özel sektör bir ay gecikirse yeridir. Neyin keyfi bu anlamış değilim. Yok banka tutacak da bilmem ne. Şu saçmalığı bir türlü aşamadılar.


Kagiş
Müsteşar
06 Ağustos 2024 11:47

Aşamazlar, aşılamazz!!! Bürokrasi denen sıkıntı böyle bir şey işte. Birisi ücreti yapacak gönderecek öbürü onaylayacak sonra banka hesaba geçecek de ölme eşeğim ölme yaz gelince yonca yersin!! Hele bir de izinli personel varsa yandınız çünkü topu ona atıp geçiyorlar! Kimse kimsenin işini takip etmiyor. Sen de sinirlenip küfrettiğinle kalıyorsun maalesef! ))


Albatros1202
Aday Memur
06 Ağustos 2024 11:53

Kesinlikle haklısın. Kimin ne alacağı belli ona göre plan yapıyor. Şimdi birsi gelir üç kuruşa mı kaldın der evet kaldım. Ona göre plan program yapıyorum tek çalışan aynı zamanda anne babasına destek çıkan olarak istanbulda milyonlar biriktiremiyorum kusura bakma.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenim ve Tıbbi sekreterlik okumak istiyorumİl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Eş tayini geriden gelen sigortaYeni kayıt olan öğrenci parasıSınıf öğretmenliği göz kusuru şartı nedir?İstanbul MTSK KursuÖğretmenin tüm sınıfa kitap aldırması suç mu?Öğretmen oluncaYetersiz görülen öğretmenin akademiye gitme saçmalığıMüdür yardımcılığından istifa edip öğretmenliğe geçmek

Sözlük

supporters 2 kedi 2 günebakan 2 sözlükte tanımlama zorunluluğun artık olmaması 4 emin olmak 1 sözlüğe geri dönmek 4 Zumba 1 aç susuz kalmak 1 sözlüğe geri dönmenin şerefine 2 öğle yemeğine eve gitmek 1

Son Haberler

İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış70 yaşındaki babasının böbreğiyle yeniden hayat bulduFilenin Sultanları yarı finalde'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'YÖK, sahte diplomaların engellenmesi için üniversiteleri uyardı!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?