Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Ağustos 2024 12:07
Becayiş(Denizli ve manisadan İstanbul'a gelmek isteyen memur arkadaş olursa haber versin)

Üniversite personeli

Çok Yazılan Konular

2024 Temmuz net sds ne kadar oldu.2024 Naklen Atama KontenjanlarıKurumlar arası geçişBelediyeye geçiş ve SDSÇok Acil Çok Belediyede İnsan Kaynakları ÇalışanıAçıktan kadrolu alım feragat

Sözlük

sözlüğe geri dönmek 4 Renjiro 2 şu an çalan şarkı 3 Alt göbek 1 emin olmak 1 imla hataları yüzünden sözlükte yazmak istememek 6 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 2 yükseklik korkusu 1 aç susuz kalmak 1 uyku ilacı 2

Son Haberler

İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış70 yaşındaki babasının böbreğiyle yeniden hayat bulduFilenin Sultanları yarı finalde'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'YÖK, sahte diplomaların engellenmesi için üniversiteleri uyardı!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?