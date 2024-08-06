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06 Ağustos 2024 12:18
Doktor Öğretim Üyesi Atamalarda Atıf Puanları (yüzlerce atıf olması durumu)

Merhabalar,

Doktor Öğretim Üyesi Atamalarda Puanların hesaplanması için Atıfların belgelenmesi lazım. Bunları tek tek mi yazıyoruz, çünkü sadece tek yayınımda 500-e yakın atıf var. Çoğu SSCI, ESCI, SCOPUS yayınlarından gelmiş. Böyle bir durum yaşayan varmı? çözüm nedir ?


StMngr
Daire Başkanı
06 Ağustos 2024 12:37
WoS'a girip, yayının atıflarını (kendine atıflar hariç) listeleyin. Sayfayı PDF olarak kaydedin. Her yayınınız için atıf dosyasını bu şekilde hazırlayın. Yeterli olur diye düşünüyorum, üniversitenizin ayrı bir uygulaması ya da talebi yoksa.

ihlassovbetov
06 Ağustos 2024 12:45

Yayınım WoS'ta endekslenen dergide değil, ama aldığım atıfların çoğu SSCI, ESCI ve SCOPUS-tan. WoS ta bu yayınımı nasıl bulabilirim. WoS sadece SSCI de endekslenen dergilerdeki yayınları göstermiyor mu ?

StMngr, 33 dk. önce
WoS'a girip, yayının atıflarını (kendine atıflar hariç) listeleyin. Sayfayı PDF olarak kaydedin. Her yayınınız için atıf dosyasını bu şekilde hazırlayın. Yeterli olur diye düşünüyorum, üniversitenizin ayrı bir uygulaması ya da talebi yoksa.

Intihalmagduru
Şef
06 Ağustos 2024 12:58

Scopus'ta olanları alın yeter. Doçentlik için Scopus'tan tek seferde tüm atıfları çekme yolu var. Ararsanız ekran görüntülü açıklamaları mevcut.

ihlassovbetov, 25 dk. önce

Yayınım WoS'ta endekslenen dergide değil, ama aldığım atıfların çoğu SSCI, ESCI ve SCOPUS-tan. WoS ta bu yayınımı nasıl bulabilirim. WoS sadece SSCI de endekslenen dergilerdeki yayınları göstermiyor mu ?


ihlassovbetov
06 Ağustos 2024 13:08

Yayınım EconLit dergisinde.

Intihalmagduru, 12 dk. önce

Scopus'ta olanları alın yeter. Doçentlik için Scopus'tan tek seferde tüm atıfları çekme yolu var. Ararsanız ekran görüntülü açıklamaları mevcut.

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