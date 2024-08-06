Doktor Öğretim Üyesi Atamalarda Atıf Puanları (yüzlerce atıf olması durumu)

WoS'a girip, yayının atıflarını (kendine atıflar hariç) listeleyin. Sayfayı PDF olarak kaydedin. Her yayınınız için atıf dosyasını bu şekilde hazırlayın. Yeterli olur diye düşünüyorum, üniversitenizin ayrı bir uygulaması ya da talebi yoksa.

WoS'a girip, yayının atıflarını (kendine atıflar hariç) listeleyin. Sayfayı PDF olarak kaydedin. Her yayınınız için atıf dosyasını bu şekilde hazırlayın. Yeterli olur diye düşünüyorum, üniversitenizin ayrı bir uygulaması ya da talebi yoksa.