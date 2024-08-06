Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2024 12:19
3+1 olarak sözleşmeli hizmetli inin görevde yükselme sınavına girmesi hak.
İyi günler öncelikle Sormak istediğim şey şu : İç işlerine 3+1 şeklinde sözleşmeli hizmetli olarak atanan personelin kadroya geçmesi halinde geçeceği kadrolar memur vhki ve bilgisayar işletmenliği olarak tanımlanmış. Ayrıca 2 yıl hizmetli olarak çalışmış olmak ve toplamda 3 yıl çalışmış olmak koşulu var. Soru: 3 yılını dolduran sözleşmeli personel kadrosunu aldı ve ilan çıktı. Bu durumda 3+1 diye tabir edilen kadro şartının +1 yılını beklemeden sınava girebilir mi? Aynı zamanda 3 yılını dolduran sözleşmeli personel kadrosunu aldıktan sonra +1 yılı yani 4. Yılı dolana kadar aday memur mudur? Eğer aday memur ise zaten yükselmeye giremez . Sonuç olarak 3 yılını sözleşmeli hizmetli olarak tamamlayan personel 3. yılını tamamlayarak kadroya geçtiğinde 3+1 kanuna göre 3. Yılında kadro aldığında yükselme sınavına (toplamda 3 yıl çalışmak koşulu gereğince) girebilir mi?

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