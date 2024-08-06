KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


06 Ağustos 2024 12:26
Gözlerimin polisliğe engel durumu var mı?

https://hizliresim.com/o1m6kig

Arkadaşlar merhaba gözlerim resimdeki gibi bu polisliğe engel bir durummu bilginiz varmı?

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