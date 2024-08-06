Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2024 13:22
663 45a 3+1

kurumumdan çok sıkıldım defalarca şikayette ettim , 2ci senem doluyor haliyle tayin hakkımda yok başka bir kurum beni istemesi halinde görevlendirmem yazılabilmesi mümkün müdür? Deneyimli özlükçü arkadaşlar bilgi verebilir mi

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