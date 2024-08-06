Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2024 13:56
Tayin

Arkadaşlar kurumlar arasıyla tayinim çıktı,ben eşimin işi olmadı o yüzden gidemeyecegim,idare zorla ayrılışımı yapabilirmi


Lab. Teknikeri
Aday Memur
06 Ağustos 2024 14:01
Hayır

Şanyok galiba
Aday Memur
06 Ağustos 2024 14:11

Onaya sunuldu ne demek


Şanyok galiba
Aday Memur
06 Ağustos 2024 14:12

Onaya sunuldu ne demek

Lab. Teknikeri, 1 saat önce
Hayır

Lab. Teknikeri
Aday Memur
06 Ağustos 2024 14:14
Hangi belgede yazıyor
Şanyok galiba, 1 saat önce

Onaya sunuldu ne demek


Şanyok galiba
Aday Memur
06 Ağustos 2024 14:16

Belge degilde bana öyle söylediler

Lab. Teknikeri, 1 saat önce
Hangi belgede yazıyor

Lab. Teknikeri
Aday Memur
06 Ağustos 2024 14:18
Ne olduğunu söyleyen bilir
Şanyok galiba, 58 dk. önce

Belge degilde bana öyle söylediler


Şanyok galiba
Aday Memur
06 Ağustos 2024 14:21

Ben istemeden ayrılışımı yapamazlar demi

Lab. Teknikeri, 56 dk. önce
Ne olduğunu söyleyen bilir

tugçe
Şef
06 Ağustos 2024 15:11

Hayır kimse yapamaz

Toplam 8 mesaj

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