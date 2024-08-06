Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2024 14:05
İlçe Bazında En Yüksek Müdür Aylığı ?
İlçede görev yapan kurum müdürlerinden sizce yüksek maaşı alan hangi kurum ve ünvanlı müdürdür ?

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