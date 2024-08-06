Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2024 14:20
Maaş mutemeti

15 Haziran da tam maaş aldım. 27 Haziran da askerlik nedeni ile ücretsiz izine ayrılıp 29 Temmuz da iş başı yaptım. 15 Ağustos itibari ile ne kadar borçlanacağımı ve ne kadar maaş alacağımı hesaplayabilecek mutemet var mı aramızda?


Ruili
Şef
06 Ağustos 2024 14:21

Zabıt katibi 9/1 bekar.

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