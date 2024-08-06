Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2024 15:38
Hemşirelikten tıbbi sekreterliğe

Herkese hayırlı günler arkadaşlar lisans mezunu hemşire tıbbi sekreterlik bitirip ünvan değişikliği sınavıyla sağlık teknik olarak atanabilir mi bir engel var mı

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