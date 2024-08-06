KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ağustos 2024 15:54
jamyo

2024 te jamyo kontenjanı neden bu kadar düşürüldü asemi arttırmak için mi bilgisi fikri olan var mı ?

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