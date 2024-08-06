KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Ağustos 2024 15:58
Bilgisayar programcılığı kpss

Bilgisayar programcılığı mezunu devlette memur olabilmesi için (bilgi sistem, vhki, büro, tekniker gibi) en az kpssden kaç alması gerekir. Bilgisayar programcılığı mezunu olup bu tarz alanlara yerleşen varsa acaba kaç puan alıp yerleştiklerini yazabilirler mi

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