Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


06 Ağustos 2024 16:07
işçinin yer değiştirmesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE 696 İŞÇİYİM. UNVANIM BÜRO İŞÇİSİ BAŞKA BİR KURUMA NASIL GEÇİŞ YAPABİLİRİM.

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işçiden memuriyete geçiş?İşten çıkış kodu

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