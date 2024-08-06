Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Ağustos 2024 16:31
Çanakkale belediyesinde çalışan arkadaşlar yazabilir mi ?

Merhabalar,

Çanakkaleye tayin düşünmekteyim , bu konuda yazışabileiceğim bir arkadaş var mıdır acaba ?

Çok Yazılan Konular

2024 Temmuz net sds ne kadar oldu.2024 Naklen Atama KontenjanlarıKurumlar arası geçişBelediyeye geçiş ve SDSÇok Acil Çok Üniversite İdari Personeli Tayin SorunuBelediyede İnsan Kaynakları ÇalışanıAçıktan kadrolu alım feragat

Sözlük

imla hataları yüzünden sözlükte yazmak istememek 6 sözlüğe geri dönmek 4 uyku ilacı 2 kedi 2 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 4 emeklilerin ev alma hayali 11 öğle yemeğine eve gitmek 1 sabahları sürünerek uyanmak 1 günebakan 2 Kavala kurabiyesi 4

Son Haberler

Adnan Oktar suç örgütü üyesi 2 firari Yunanistan'a kaçarken yakalandıEski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi hakkında soruşturma başlatıldıSabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistte saatlik kapasite 65 uçağa çıkacakAnkara'da doğal gaz patlaması: 1 ölüAltının kilogram fiyatı 2 milyon 640 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?