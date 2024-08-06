Kıdemlilerden ricamdır

Eski memurların yeni memurlara Umut kırıcı meslekten soğutucu sözlerinin yüzde yüzü doğrudur diyemem ama büyük yüzdesi doğrudur ben bir kaç önce emeklilik dilekçesi verdim.Deneyimlerime göre yeni memurken bazı şeyleri anlamıyorsun yıprandığını 40 dan sonra anlamaya başlıyorsun aslında gece çalışma, uyku düzensizliği,ek görev, mobbing, stres bunlar yılarca birikiyor daha sonra ileriki yaşlarda senden hem psikolojik hem de fiziksel olarak nüksediyor. sizi meslekten soğutma çabam yok ama gerçekler bunlar maddiyata hiç girmedim bile genç memurlara tavsiyem eğer yapacak bir işiniz varsa bu mesleği tavsiye etmem.para kazanılır ama sağlık gitti mi kazanamassın.

Eski memurların yeni memurlara Umut kırıcı meslekten soğutucu sözlerinin yüzde yüzü doğrudur diyemem ama büyük yüzdesi doğrudur ben bir kaç önce emeklilik dilekçesi verdim.Deneyimlerime göre yeni memurken bazı şeyleri anlamıyorsun yıprandığını 40 dan sonra anlamaya başlıyorsun aslında gece çalışma, uyku düzensizliği,ek görev, mobbing, stres bunlar yılarca birikiyor daha sonra ileriki yaşlarda senden hem psikolojik hem de fiziksel olarak nüksediyor. sizi meslekten soğutma çabam yok ama gerçekler bunlar maddiyata hiç girmedim bile genç memurlara tavsiyem eğer yapacak bir işiniz varsa bu mesleği tavsiye etmem.para kazanılır ama sağlık gitti mi kazanamassın.