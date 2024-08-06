Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ağustos 2024 16:40
Kıdemlilerden ricamdır

Çok kıymetli meslektaşlarım ve meslek büyüklerim. Ben 27.dönem POMEM mezunuyum. Meslekteki 3. yıl içerisindeyim. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki teşkilat içerisinde bulunma imkanını nasip etti. Mevcut ekonomide aldığım maaşla kimseye muhtaç olmadan hayata tutunabilme imkanını bahşetti. Elbette mesleki anlamda zorluklar ve ne yazık ki değersizliker söz konusu. Ancak sizlerden ricam her zaman olumsuz tarafları ve tecrübeleri görüp dile getirerek sizden sonra mesleğe başlamış olan kardeşlerinize olumsuz duygu ve düşünceler yüklememeniz. Kısa süre içerisinde ben de çok fazla olumsuzluk ve değersizlik emareleri gördüm. Ancak yinede mesleğimi ve meslektaşımı sevdirecek sebeplere odaklanmaya ve onlara tutunmaya çalışıyorum. Yola henüz yeni çıkmış ve yolun başında olan kardeşlerinizi bir tür olumsuzluğa, daha da ötesinde bir umutsuzluğa sürüklemenin inanın kimseye bir faydası yok ve olmayacaktır. Bizler meslektaş olarak, kimsenin değer vermediği noktada biz kendimize ve meslektaşlarımıza öyle değer verelim ki karşılaştığımız zorlukları beraber yüklenebilelim. Staj döneminden tutun, meslekde geçirdiğim 2 yıl da dahil olmak üzere hep bir heves kırıcı söylem, yol yakınken başka mesleklere bak gibi can sıkıcı telkinlerle karşılaştım. Sonra bir baktım istemsizce aynı kanıda olmama rağmen bende o duygu ve ruh durumuna girmeye başlamışım. Ben mesleğimi seviyorum. İyi yanlarıyla sevgi, kötü yanlarıyla kabulleniş haliyle seviyorum. Ancak ister istemez çevremdeki söylemler beni olumsuz olarak etkiliyor. Sizlerden ricam lütfen bunu yapmayın. Ben inanıyorum. Yeni gelen zihniyet ve eğitimli memur-amir sınıfıyla meslek büyüklerimizin karşılaşmış olduğu zorluklar aşılacak, yanlış ve değersiz uygulamalar çözüme kavuşturulacaktır. Sizlerde bu anlamda bize yardımcı olun. Olmuyorsanız ya da olamıyorsanız lütfen heves kırıcı fikirlerinizi, umut köreltici davranış ve tutumlarınızı yeni memurlara açmayın. Herhangi bir saygısızlığım olduysa kusura bakmayın. Meslek ve aile terbiyemin dışına çıkmamaya çalışarak düşüncelerimi ilettim.


27Dönem
Aday Memur
06 Ağustos 2024 16:46

Konu başlığında ve metin içerisinde bir takım yazım yanlışları var. Anlayışınız için teşekkürler.


matrakk
Şef
06 Ağustos 2024 17:00
Eski memurların yeni memurlara Umut kırıcı meslekten soğutucu sözlerinin yüzde yüzü doğrudur diyemem ama büyük yüzdesi doğrudur ben bir kaç önce emeklilik dilekçesi verdim.Deneyimlerime göre yeni memurken bazı şeyleri anlamıyorsun yıprandığını 40 dan sonra anlamaya başlıyorsun aslında gece çalışma, uyku düzensizliği,ek görev, mobbing, stres bunlar yılarca birikiyor daha sonra ileriki yaşlarda senden hem psikolojik hem de fiziksel olarak nüksediyor. sizi meslekten soğutma çabam yok ama gerçekler bunlar maddiyata hiç girmedim bile genç memurlara tavsiyem eğer yapacak bir işiniz varsa bu mesleği tavsiye etmem.para kazanılır ama sağlık gitti mi kazanamassın.

Sbz1dftd
Aday Memur
06 Ağustos 2024 17:17
meseleye meslek yılı ile birlikte yaş olarak da bakmak lazım. abinin dediği gibi yolun başında olduğun için anlamıyorsun daha çünkü bir yokluktan çıkıp maaş alınca kendi ayaklarının üstüne bastın ileri doğru bazı şeyleri kaldıramıyorsun

adsız_cengaver
Memur
06 Ağustos 2024 17:50

Bu ülkede memurların hiçbiri memnun değil. Valilikte çalışanla da konuştum adliyede calisanlada memnun deiller.hatta uzmanlık kazanmış doktor bile lokanta restoran tarzı bise açmayı planlior.doktorlarla konusun çoğu size doktorluğu tavsiye etmez.kendi iç dünyanda mutluysan kimseyi takma. Memurluk bir zaman sonra monoton olduğu için insanda mutsuzluk hissi veriyor Hele bir de gece vardiyada çalışıyorsan.sana tavsiyem kimseyi takma mutluysan çünkü kimsenin umrunda değilsin


85200258
Genel Müdür
06 Ağustos 2024 18:52
Meslek büyüklerin özellikle staj döneminde sana olumsuzlukları söylediyse buna sevinmelisin. Çünkü bu mesleğe girdikten sonra bırakmak zor. Kabul edelim ki polislerin yüzde 90 i alt gelir grubundaki ailelerde yetişmiş. ikinci bir şansı olmayan insanlar. Beğenmeyen, maaş mesleği gören bıraksın diyen bakanlarımız oldu. Ne yazık ki birakamiyoruz. Çünkü bir cogumuzun ikinci bir şansı yok. Eğitimli amirlerden bahsetmisin , yüksek lisans mezunu bekçi , lisans mezunu kpss de 70 alan komiserler var. Yani alt kadro ( polis - bekçi) birçok amirinden daha donanımlı ancak biz de donanımlı olmak degil , dayın amcan olması iş yapıyor. Ondan bu ileride düzelecek hayalini kurarak polyanacilik oynamaya devam edebilirsin.

datemov174
Aday Memur
06 Ağustos 2024 19:59
meslekteki büyüklerin ne dediyse doğru demiş işşisz adama 50 60 maaş silah başlarda güzel görünür ama zamanla 30 alsamda başka iş yapsaydım diye söyleneceksi. ayrıca rahat yerde değilsen mesleğin neyini seveceksin

Dead.588
Memur
06 Ağustos 2024 20:50

Memurların hiçbiri memnun değişmiş doktorla bile hahaha,bizde zaten memur gibi çalışıyoruz ya doktor gibi maaş alıyoruz demek ki onlara rahat batıyor onların mesleğinin kıymetini anlaması için polisler gibi çalışması gerekiyor

adsız_cengaver, Dün

Bu ülkede memurların hiçbiri memnun değil. Valilikte çalışanla da konuştum adliyede calisanlada memnun deiller.hatta uzmanlık kazanmış doktor bile lokanta restoran tarzı bise açmayı planlior.doktorlarla konusun çoğu size doktorluğu tavsiye etmez.kendi iç dünyanda mutluysan kimseyi takma. Memurluk bir zaman sonra monoton olduğu için insanda mutsuzluk hissi veriyor Hele bir de gece vardiyada çalışıyorsan.sana tavsiyem kimseyi takma mutluysan çünkü kimsenin umrunda değilsin


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
06 Ağustos 2024 20:56
zabıta 60 bin belediyede özel güvenlik 50 bin alıyor gelmiş ne anlatıyorsun

Kırmızı Hap
Aday Memur
06 Ağustos 2024 21:07

Amirler olmasa güzel meslek aslında :))


tsubasa17
Aday Memur
06 Ağustos 2024 22:14
Abd vizesi almaya bakın bu teşkilatın tek iyi yanı Yeşil Pasaport alabiliyorsan O dur.

smyrna3541
Aday Memur
06 Ağustos 2024 22:27
Kardeşim kandırma kendini etrafındaki diğer memur arkadaşlarına bir bak bu mesleğin bu koşullarda yapılmayacağını sen de biliyorsun teşkilatın %90 gibi büyük bir kısmı bu işi mecbur olduğu için yapıyor eskiden fiziken ve psikolojik olarak yoruyordu artık maddi olarak da yormaya başladı insanları 3 sene gerçekleri görmek için gayet yeterli bir süre ama senin biraz daha zamanın var sanırım.

Toros101
Şef
07 Ağustos 2024 06:42

Yahu şuradaki her şeyi ben de düşündüm hepsine artı verdim hangisini alıntılayım hangisinin ne yazayım, hepsinin altına imzamı atıyorum.

Özellikle amirler olmasa güzel meslek, yorumu fevkalade ))

İşsiz idik iş sahibi olduk helal ekmek kapısı başka bir ötesi artısı yok.


hamlea26
Daire Başkanı
07 Ağustos 2024 07:00

Şimdi Konuyu açan arkadaş nezdinde herkese tavsiyem enseyi karartmadan önce Herkes Nasibini Yaşar ama Çalışırken Kendinize Yatırım yapın ve Bir B plânınız Ciddi manada olsun.Vasıflandırmaya bakın kendinizi derim nacizane.Öyle bir Sertifika aldım Yetkinlik kazandım değil dibine kadar uzmanlaşmaya çalışın bir alanda.Seçtiğiniz alanda Para kazanacak yeterliliğe gelin.Pamuk ipliğine Bağlı oluyorsun malûm Meslekte.O zaman Meslek adına Söylenenler sizlerin moralini daha az bozar.Ve Oluşan Psikolojik Yıkıntı azalır.Biraz daha huzur gelir hayatınıza.

Birde Gerçekler Ve Yaşanmışlıklar Var Tabi.

Bu Meslekten Emekli olarak söyleyeceğim tek şey 10-15 yıldan sonra Yetersiz kalıyor insan bu Meslekte hem psikolojik Olarak Hemde Bedeni Olarak.Şerefli Meslektir Ekmeğini yedik ve yiyiyoruz Çok Şükür Nankörlük Yapmam Ama Çoçuklarım Bu Mesleğe Girsinler mi Diye düşündüğümde Ülkenin Ekonomik Gerçekleri ortada olmasına rağmen istemem diye düşünüyorum.Rotayı baştan doğru çizmek lazım sonradan Beğenmiyorsan Bırak Git Demek işgüzarlık.Zaten bırakamıyorsun da.Sonrası uzun yıllar kendini değersiz hissetmek ve Psikolojik Yorgunluklar ile geçiyor.Emeklilikte Psikolojik olarak rahatlıyorsun bu kezde maddi Gerçekler ortaya çıkıyor.

Yani Çalışırken Ve Emeklilikteki Bütün Zorluklar için Başka bir alanda Dibine kadar uzmanlaşmanıız tavsiyem.Işte o zaman Hayat Biraz daha Çekilir Hale Geliyor.

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