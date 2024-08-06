Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ağustos 2024 16:49
Hitap Durumu
Jandarma özelinde Personel sadece kıdem veya rütbece üstü olan ama Sicil amiri olmayan maiyetinde bulunmadığı personele karşı "komutanım" demek zorundamidir? Yada hitaben (X) Astsubayim (Y.) Üsteğmenim şeklinde hitap edebilir mi. Teşekkürler

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