Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2024 17:19
2024 haziran iller arası ayrılış

Ayrılış kura tarihinden itibaren 30 gün değil mi kurum müdürü 60 gün olduğunu iddia ediyor.Ve ayrılış yaptıktan sonra kaç gün içerisinde tayin olduğum hastaneye başvurmam gerek net bir bilgi yok ilan metninde de başlayış hakkında bilgi verilmiyor


Lab. Teknikeri
Aday Memur
06 Ağustos 2024 17:25
Ataman sisteme girildiği gün itibariyle 30 gün içinde ayrılış. Ayrılış yaptıktan sonra 15 gün içinde başlamış olman gerek. 15. gün resmi tatile denk gelirse 15 gün içindeki son mesai günü başlaman gerekir. 15 gün hesabı için örnek (06.08.2024 te ayrıldın diyelim. 07.08.2024 te 15 gün başlar. en geç 21.08.2024 te başlaman gerekir. 60 gün meselesi stratejik personel için geçerli (Doktor Eczacı gibi)

hemsiiree0180
Aday Memur
06 Ağustos 2024 17:33

Bu 15 gün nerede yazıyor ilan metninde yazmıyor yönetmelik ilan metniyle tamamen ters yönetmelikte atama olduktan itibaren 15 gün içerisinde başlayış yapılması şeklinde yazıyor .Ya da ekipte mi gözükecek acaba 15 gün mehil izni şeklinde


Lab. Teknikeri
Aday Memur
06 Ağustos 2024 17:46
Siz daha iyi bilirsiniz nasıl okuduysanız doğrudur
hemsiiree0180, 2 saat önce

Bu 15 gün nerede yazıyor ilan metninde yazmıyor yönetmelik ilan metniyle tamamen ters yönetmelikte atama olduktan itibaren 15 gün içerisinde başlayış yapılması şeklinde yazıyor .Ya da ekipte mi gözükecek acaba 15 gün mehil izni şeklinde


lDeimosl
Genel Müdür
06 Ağustos 2024 18:39

15 gün 657 sayılı kanunla sabittir ve belediye sınırları dışına ataması yapılan memura verilecek yol izni süresidir. 30 gün ise ilan metninde yazar. Atama karar tarihini takip eden en geç 30 gün içinde ayrılışını yapmayanların atamaları iptal edilir der.


hemsirezeyyy
Aday Memur
06 Ağustos 2024 19:03

Bu 30 gün çkysye düştükten sonra mı başlıyor yoksa kura gününden mi

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