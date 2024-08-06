KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Ağustos 2024 17:30
Ösym sınavlarında gözetmen
İnternette pek bilgi bulamadım. Kamu görevlileri bu sınavlarda gözetmen olmak için nereye başvurmalıdır ?

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