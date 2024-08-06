Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ağustos 2024 17:37
Sınav görevli ücreti

Arkadaşlar açık lise görevli ücreti ne kadar oldu? Ücreti yatan arkadaş bilgilendirirse memnun olurum. Teşekkür ederim


Bibakim
Memur
06 Ağustos 2024 19:01

Açık liseden 3554 yattı 2 başkan 1 gözetmen toplam 3 görev

Toplam 1 mesaj

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