Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2024 17:53
bursa şehir hastanesi

merhabalar, bursa şehir hastanesi yoğunmu , radyoloji laboratuvar gibi branşlarda taşeronmu çalışıyor, nöbet usulü çalışmak için uygun bir yermi bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.

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