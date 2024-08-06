Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ağustos 2024 18:04
İl içi atama

İl içi atamada görevden ayrılma/ göreve başlama aynı gün mü yapılıyor?


saygin.06
Aday Memur
06 Ağustos 2024 18:55
hayır, resmi olarak izinde olduğumuz için Ağustos sonuna kadar hakkımız var
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