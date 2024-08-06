Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


06 Ağustos 2024 18:42
İstifa
Üniversitden istifa edildiginde istifanın onaylanması ortalama kaç günü bulur?

birgariphemşire
Aday Memur
06 Ağustos 2024 19:09
yönetime göre değişir cevap vermezlerse 30 gün sonra istifan onaylanmış sayılır
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