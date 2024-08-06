sağlık mazeretiii tayin

arkadaşlar tayin talebinde bulunup geri cevap alabilen var mı olumlu ya da red olarak. ne zaman yapıldı en son komisyon bilemiyorum neredeyse 3 hafta oldu benim de

arkadaşlar tayin talebinde bulunup geri cevap alabilen var mı olumlu ya da red olarak. ne zaman yapıldı en son komisyon bilemiyorum neredeyse 3 hafta oldu benim de