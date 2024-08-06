Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Ağustos 2024 19:24
Kadro derecesi 6 olan memur Sayman vekalet ücreti alabilir mi ?

Görevde bulunma sürem 3,5 yıl oldu. Görev aylığındaki kadro derecem 9/2 , kadro derecem 6 . Bu durumda saymanlığa vekalet edince vekalet ücreti alabilir miyim ?


Arizonalı
Memur
06 Ağustos 2024 19:51
öyle bir ücret yok kardeşim.

NeverMind26
Aday Memur
06 Ağustos 2024 20:56

Bir sürü alanlar var. Hangi bakanlıktasınız ?

Arizonalı, 1 saat önce
öyle bir ücret yok kardeşim.
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