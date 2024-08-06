Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ağustos 2024 19:52
Lojamanlar ile ilgili gelişme var mı ?
Yeni lojman kiraları en az be kadar olacak bilgisi olan duyumu olan var mı ? Kamu tedbirleri kapsamında zam geleceği söylenmişti.

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