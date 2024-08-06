Lojamanlar ile ilgili gelişme var mı ?

Yeni lojman kiraları en az be kadar olacak bilgisi olan duyumu olan var mı ? Kamu tedbirleri kapsamında zam geleceği söylenmişti.

Yeni lojman kiraları en az be kadar olacak bilgisi olan duyumu olan var mı ? Kamu tedbirleri kapsamında zam geleceği söylenmişti.