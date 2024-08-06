Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ağustos 2024 19:52
Lojman kira ücretlerinde artış olacak mı?

Yeni lojman kiraları en az be kadar olacak bilgisi olan duyumu olan var mı ? Kamu tedbirleri kapsamında zam geleceği söylenmişti.


hakkan1
Aday Memur
06 Ağustos 2024 23:36
7 ile 10 bin tl olacak diyorlar

EGMpersoneli
Aday Memur
06 Ağustos 2024 23:47
O kadar olacağını düşünmüyorum ama bakalım
hakkan1, Dün
7 ile 10 bin tl olacak diyorlar

hakkan1
Aday Memur
06 Ağustos 2024 23:48
bence olacak. normal kiralar 15-20 bin olmuş öyle 1200 tl ye oturma devri bitti diye düşünüyorum
EGMpersoneli, Dün
O kadar olacağını düşünmüyorum ama bakalım

EGMpersoneli
Aday Memur
06 Ağustos 2024 23:54
O zaman bence lojmanların bir cazibesi olmaz kimse 7 bin verip kırık çıkık binada oturmaz
hakkan1, Dün
bence olacak. normal kiralar 15-20 bin olmuş öyle 1200 tl ye oturma devri bitti diye düşünüyorum

hakkan1
Aday Memur
07 Ağustos 2024 00:00
bu konuyu cimere yazıp sormak gerek. çok zaman geçti hala lojman kiraları belli olmadı diken üstünde herkes.
EGMpersoneli, Dün
O zaman bence lojmanların bir cazibesi olmaz kimse 7 bin verip kırık çıkık binada oturmaz

EGMpersoneli
Aday Memur
07 Ağustos 2024 00:03
Zam ocakta gelir bence
hakkan1, Bugün
bu konuyu cimere yazıp sormak gerek. çok zaman geçti hala lojman kiraları belli olmadı diken üstünde herkes.
Toplam 6 mesaj

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