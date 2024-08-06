Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ağustos 2024 20:42
Sene başı seminerinin online olma durumu

İnternette bu tarz söylentiler var dostlar sizin bir bilginiz var mı?


lpdeniz
Memur
06 Ağustos 2024 20:45
hocam sene başı seminer online olur mu?

Kitap Dünyası
Şef
06 Ağustos 2024 20:50

İnşallah öyle olur ama pek ümidim yok

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenim ve Tıbbi sekreterlik okumak istiyorumÖğretmenin tüm sınıfa kitap aldırması suç mu?İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Eş tayini geriden gelen sigortaYetersiz görülen öğretmenin akademiye gitme saçmalığıYeni kayıt olan öğrenci parasıSınıf öğretmenliği göz kusuru şartı nedir?Öğretmen oluncaİstanbul MTSK Kursu2024 il emri

Sözlük

sabahları sürünerek uyanmak 1 günebakan 2 sözlükte tanımlama zorunluluğun artık olmaması 3 memleket sevgisi 2 emeklilerin ev alma hayali 11 uyku ilacı 2 Alt göbek 1 kira fiyatları 3 yükseklik korkusu 1 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Tarlada uyuyan Ayşenur'u ezerek öldüren şoförü de çocuğun yakınları öldürdüVali Şıldak: Şanlıurfa'da 274 bin 838 yabancı uyruklu bulunuyorBakan Bayraktar Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştüInstagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildiAtık su arıtma tesisi sayısı 1213'e ulaştı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?