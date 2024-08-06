Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


06 Ağustos 2024 21:02
karaburunda yaşam
İzmir karaburunda yaşanır mı yaşayan daha önce yaşamış olan var mı acaba, insanları nasıl güvenilir mi vs merak ettim de

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKelime OyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuGibisinSon iki harften kelime bulma oyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Son iki harften kelime türetmeİçinden Geçeni SöyleKendimize NotÖz disiplin ve irade terbiyesi konusunda yardımınıza ihtiyacım var.

Sözlük

günebakan 2 sabahları sürünerek uyanmak 1 memleket sevgisi 2 05.08.2024 yeni sigara zamı 6 çay harareti alır 6 bataryanın bozulması 1 Kavala kurabiyesi 2 emeklilerin ev alma hayali 11 Renjiro 2 sözlüğe geri dönmek 3

Son Haberler

İran'da Mahsa Amini protestolarında rol alan kişi idam edildiAilesine 'Ormana gidiyorum' dedi, ağaca asılı halde bulunduYemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen kadın, 2 ay sonra öldüKonya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralıNiğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?