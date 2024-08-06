Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ağustos 2024 21:02
JANDARMA VE POLİS MAAŞl EŞİTLENSİN

Aynı yerde aynı görevi yap jandarma 80 alsın polis 56 alsın batıda,doğuda polis 64 alsın jandarma 110 alsın poliste jandarmadan 30 yıllık çalışanlar arkadaşlar.Beylik silahını polise ücretli sat jandarmaya bedava ver.Okulda okurken jandarmaya tam maaş ver polise harçlık ver nerde sayın yetkililer.Polis üvey evlatmı beyler.


sinan0
Aday Memur
06 Ağustos 2024 22:18

Üvey mi öz mü geçtim Evlat olduğundan bile şüphelendiğim oluyor


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
06 Ağustos 2024 22:32

aynen öyle aynı bakanlığa bağlı


RütbesizKomiser
Aday Memur
06 Ağustos 2024 22:43
Jandarmadan daha fazla iş yaptığımız kesin . İstanbuldaki iş yükü tüm jandarmanın yaptığı işleri toplasan etmez . ( Jandarma hakkını alıyor Biz az alıyoruz)
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