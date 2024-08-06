Jandarma ve Polis maaşları eşitlensin

Ben memleketimde tek doğudan sonra polis maaşı ile çalışmaya razıyım , sen peki her 3-5 senede 1 yer değiştirip belkide ev getirilemez yerde asayiş hariç üs bölgesine gitmeye, bitmek bilmeyen operasyonlara katılmaya razı isen değiş tokuş yapalım , bi bitmediniz zaten kıyas yapmaya yazık sana ve senin gibi düşünenlere , kıyas yapacağınıza kendi içindeki sorunları çözün

Ben memleketimde tek doğudan sonra polis maaşı ile çalışmaya razıyım , sen peki her 3-5 senede 1 yer değiştirip belkide ev getirilemez yerde asayiş hariç üs bölgesine gitmeye, bitmek bilmeyen operasyonlara katılmaya razı isen değiş tokuş yapalım , bi bitmediniz zaten kıyas yapmaya yazık sana ve senin gibi düşünenlere , kıyas yapacağınıza kendi içindeki sorunları çözün