Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ağustos 2024 21:02
Jandarma ve Polis maaşları eşitlensin

Aynı yerde aynı görevi yap jandarma 80 alsın polis 56 alsın batıda,doğuda polis 64 alsın jandarma 110 alsın poliste jandarmadan 30 yıllık çalışanlar arkadaşlar.Beylik silahını polise ücretli sat jandarmaya bedava ver.Okulda okurken jandarmaya tam maaş ver polise harçlık ver nerde sayın yetkililer.Polis üvey evlatmı beyler.


sinan0
Aday Memur
06 Ağustos 2024 22:18

Üvey mi öz mü geçtim Evlat olduğundan bile şüphelendiğim oluyor


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
06 Ağustos 2024 22:32

aynen öyle aynı bakanlığa bağlı


RütbesizKomiser
Aday Memur
06 Ağustos 2024 22:43
Jandarmadan daha fazla iş yaptığımız kesin . İstanbuldaki iş yükü tüm jandarmanın yaptığı işleri toplasan etmez . ( Jandarma hakkını alıyor Biz az alıyoruz)

ByAstsubay
Memur
06 Ağustos 2024 23:28
Ben memleketimde tek doğudan sonra polis maaşı ile çalışmaya razıyım , sen peki her 3-5 senede 1 yer değiştirip belkide ev getirilemez yerde asayiş hariç üs bölgesine gitmeye, bitmek bilmeyen operasyonlara katılmaya razı isen değiş tokuş yapalım , bi bitmediniz zaten kıyas yapmaya yazık sana ve senin gibi düşünenlere , kıyas yapacağınıza kendi içindeki sorunları çözün

iamapoliceman
Daire Başkanı
06 Ağustos 2024 23:37
ya razıyım kardeşim. sizin tayin olmaktan başka argümanınız yok mu? meslekte 9. yılım 3. görev yerim! yetti artık sanki sizden başka tayin olan yok mu?
ByAstsubay, Dün
Ben memleketimde tek doğudan sonra polis maaşı ile çalışmaya razıyım , sen peki her 3-5 senede 1 yer değiştirip belkide ev getirilemez yerde asayiş hariç üs bölgesine gitmeye, bitmek bilmeyen operasyonlara katılmaya razı isen değiş tokuş yapalım , bi bitmediniz zaten kıyas yapmaya yazık sana ve senin gibi düşünenlere , kıyas yapacağınıza kendi içindeki sorunları çözün

ByAstsubay
Memur
06 Ağustos 2024 23:39
şehir merkezinden , şehir merkezine, sizden daha uzun süre meslekte olduğum aşikar hocam , her mesleğin kendine göre getirisi ve artıları vardır biz kendi hak ve kazanımları etrafında maaş alıyoruz sizde öyle tabikide , sürekli tayin kıyaslaması yapılması amacım değil , herkes hakkını ve hukunu alsın yalnız bu başka meslek üzerinden kıyaslama yaparak olmaması lazım
iamapoliceman, Dün
ya razıyım kardeşim. sizin tayin olmaktan başka argümanınız yok mu? meslekte 9. yılım 3. görev yerim! yetti artık sanki sizden başka tayin olan yok mu?

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
06 Ağustos 2024 23:43
tutturmuşlar bir tayin başka bildikleri yok,sanki onların maaşından kesilecek gibi hemen muhalefet oluyorlar

kral122
Daire Başkanı
06 Ağustos 2024 23:57

Polisler memleketinde çalışamıyor.handarma batıda yatıyor kusura bakma doğuda tamam. Polislerde de 1 şarktan sonra 5-6 yıldan sonra 2 şark geliyor ben yapıp geldim 3 sene sonra 2 şark gelecek

ByAstsubay, Dün
Ben memleketimde tek doğudan sonra polis maaşı ile çalışmaya razıyım , sen peki her 3-5 senede 1 yer değiştirip belkide ev getirilemez yerde asayiş hariç üs bölgesine gitmeye, bitmek bilmeyen operasyonlara katılmaya razı isen değiş tokuş yapalım , bi bitmediniz zaten kıyas yapmaya yazık sana ve senin gibi düşünenlere , kıyas yapacağınıza kendi içindeki sorunları çözün

hurgenerall
Memur
07 Ağustos 2024 02:28
polis tabiiki kendini jandarma ile kıyaslayacak. kiminle kıyaslasın. tapu memuruyla mı kıyaslasın? kıymetli astsubay kardeşim....

hurgenerall
Memur
07 Ağustos 2024 02:35
hee birde tayin deyipdeyip duruyorsunuz. merak etmeyin biz de sizden çok farklı değiliz. Ben mesela 30 yıllık meslek hayatımda 2 si şark olmak üzere toplam 6 tayin gördüm..ancak iş yönünden emin olun polisin yükü jandarma ile kıyaslanamaz bile .... örneğin Türkiye deki tüm jandarma bölgesindeki olayları toplasan hepsi İstanbul emniyetinin olay sayısı kadar yoktur....

poliscz35
Aday Memur
07 Ağustos 2024 02:46

Zaten sizin bu tayin argümanınız yüzünden bize de 2.şark geldi.Polisler batıda 20 aynı ilde kalıyor diye diye bize de getirdiniz gereksiz yere 2.şarkı sağolun...

ByAstsubay, Dün
şehir merkezinden , şehir merkezine, sizden daha uzun süre meslekte olduğum aşikar hocam , her mesleğin kendine göre getirisi ve artıları vardır biz kendi hak ve kazanımları etrafında maaş alıyoruz sizde öyle tabikide , sürekli tayin kıyaslaması yapılması amacım değil , herkes hakkını ve hukunu alsın yalnız bu başka meslek üzerinden kıyaslama yaparak olmaması lazım

mengok
Şube Müdürü
07 Ağustos 2024 03:37
jandarma personeli arkadaşlar özellikle batıda polisle asla kıyas yapmasınlar .. tayin konusunda ise ben 10 yıllık polisim 3 tayin gördüm daha ne olması lazım .. kesinlikle esitlenmeli .. jandarma çok almıyor biz çok az alıyoruz

Umut1903
Aday Memur
07 Ağustos 2024 05:27

delikanlı sen bu durumu normal görüyorsan tartışmanın bir manası yok iyi çalışmalar

ByAstsubay, Dün
Ben memleketimde tek doğudan sonra polis maaşı ile çalışmaya razıyım , sen peki her 3-5 senede 1 yer değiştirip belkide ev getirilemez yerde asayiş hariç üs bölgesine gitmeye, bitmek bilmeyen operasyonlara katılmaya razı isen değiş tokuş yapalım , bi bitmediniz zaten kıyas yapmaya yazık sana ve senin gibi düşünenlere , kıyas yapacağınıza kendi içindeki sorunları çözün

SİSDAĞLI
Memur
07 Ağustos 2024 10:21
Olması gerekende bu.İçişleri Bakanlığına bağlı tüm güvenlik birimlerini rütbe ve özlük olarak denkleştirmek gerekir.İnşallah yakın zamanda gerçekleşir.

iamapoliceman
Daire Başkanı
07 Ağustos 2024 10:41
kimsenin kırsalda görev icra eden jandarma bağlısı operasyonel birimlerle kendini kıyasladığı yok. burda insanların tepki gösterdiği şey misal iki tane uygulama noktası var şehre gelişler poliste çıkışlar jandarmada bunlar karşılıklı görev icra ediyor. aynı yerde jandarma 80küsür polis 50 küsür alıyor hak mı bu?
ByAstsubay, Dün
Ben memleketimde tek doğudan sonra polis maaşı ile çalışmaya razıyım , sen peki her 3-5 senede 1 yer değiştirip belkide ev getirilemez yerde asayiş hariç üs bölgesine gitmeye, bitmek bilmeyen operasyonlara katılmaya razı isen değiş tokuş yapalım , bi bitmediniz zaten kıyas yapmaya yazık sana ve senin gibi düşünenlere , kıyas yapacağınıza kendi içindeki sorunları çözün
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