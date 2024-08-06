Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Ağustos 2024 21:20
Il ici es durumu

Arkadaslar merhaba ben ilcedeyim esim il merkezinde. Es durumu isteyip cikmasi durumunda vazgecme eski okulumda kalma hakkim olur mu? Ailevi sebeplerden gidememe durumum da olabilir maalesef


zefur2015
Aday Memur
06 Ağustos 2024 22:30

Hocam lütfen böyle şeyler yapmayın kararınızı kesin verip öyle başvurun sizin gibi vazgecenlerin yüzünden birçok insan mağdur oluyor.Simdi bende il içi eş durumuna başvurdum sizin gibi biri yapsa ben yerleşemesem hakkımı helal etmem bu yazdıklarım işin vicdani tarafiydi.

Resmi kısma gelince iptal edemezsiniz


zefur2015
Aday Memur
06 Ağustos 2024 22:34

Yani bakanlık iptal hakkı vermedikçe iptal edemezsiniz

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