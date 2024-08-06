Türk-İş Başkanının Memurlar için zam istemesi

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 6 Ağustos 2024 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezinde toplandı. Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığındaki toplantıda çalışma hayatındaki güncel sorunlar görüşüldü.

TÜRK-İŞ tarafından yayımlanan bildiri şöyle:

"2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde; yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlamasından ve enflasyondan kaynaklı altı aylık ücret zamlarında farklılıkların ortaya çıktığı, iş barışının sağlanması ve ücretlerdeki dengenin bozulmaması için Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24,73 oranının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanması talebimizdir.

Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur etmektedir. Vergi dilimleri başlangıcının düşük ve sonrasında tarife aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına refahının düşmesine neden olmaktadır.

Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebimizdir. Bu talep meclisin öncelikli gündemi olmalıdır.

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğalgaz fiyatına yüzde otuz sekiz oranında bir zam yapılmıştır. Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir.

Bu kapsamda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta bölgelere giderek bölge ve illerde tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacak olup belirlenecek eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Hale bak utanırmı acaba yetkili ve etkisiz sendikalar.